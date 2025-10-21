У Польщі автобус зіштовхнувся з автівкою військових США — є постраждалі

Увечері 20 жовтня в Польщі сталася аварія за участі автомобіля американських військовослужбовців.

Про це повідомляє Державна пожежна служба в Познані.

Аварія сталася близько 19:00 у місті Височка Познанського повіту.

Постраждали четверо американських солдатів таі водій автобуса. Військових доставили до лікарні.

Польське медіа TVP пише, що водій автобуса врізався в американську військову автівку, яка зупинилася на крайній правій стороні дороги. Через це машина зʼїхала і пошкодила ще три військові транспортні засоби.