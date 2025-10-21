Зустріч у Білому домі була малоефективною через поспіх і завищені очікування України. Світові медіа про війну 20 жовтня

Через війну молодь на сході України опинилася в ізоляції та переживає постійний психологічний стрес. Щоб протидіяти цьому, громади створюють підземні школи та освітні центри, де діти можуть навчатися, соціалізуватися і зберігати українську ідентичність — розповідає The Atlantic. У селищі Старий Салтів на Харківщині зруйновано багато будівель, але лише одну з них двічі — районну школу. Російські ракети зруйнували її на початку 2022 року. Селище змогло зібрати кошти не лише на реконструкцію, а й на розширення школи та створення нових приміщень для дітей з інвалідністю. Проте через кілька днів після завершення робіт у травні «шахеди» знов зруйнували будівлю.

Школа знову відбудовується — однак цього разу в бетонному бункері на три поверхи під землею. Схожі школи зводяться по всьому сходу України. Відвідувати їх — моторошний досвід, пише видання: над землею шкільні подвір’я порожні й тихі. Лише спускаючись на два-три поверхи під землю, чуєш звичні дитячі крики й сміх.

Світові медіа продовжують говорити про п’ятничну зустріч Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Білому домі. Вона неодноразово перетворювалася на «крикливу суперечку», притому Трамп «постійно лаявся», повідомили Financial Times джерела, знайомі із ситуацією. Вони додали, що американський президент відкидав мапи лінії фронту в Україні, наполягав, щоб Зеленський віддав Донеччину Путіну, і неодноразово повторював тези, які російський лідер висловив у їхньому дзвінку напередодні. Троє інших європейських чиновників, поінформованих про дискусії в Білому домі, підтвердили, що Трамп провів більшу частину зустрічі, читаючи лекції Зеленському та закликаючи його прийняти російську пропозицію. Про це зазначили й анонімні джерела Reuters і підкреслили, що спецпосланець США Стів Віткофф був серед тих, хто найбільш активно наполягав на тому, щоб українці погодилися на пропозицію обміну з боку Росії.

Водночас оглядач Politico Джеймі Деттмер пише, що зустріч у Білому домі була ввічливою, але малопродуктивною через поспіх і завищені очікування України. Володимир Зеленський добре засвоїв урок і тепер знає, що при спілкуванні з «татком» Трампом слід проявляти належну повагу, зазначив Деттмер. Але через акцент на ракетах Tomahawk Україна втратила шанс обговорити інші важливі питання, включно з озброєнням для ППО, використанням заморожених російських активів та імпортом американського зрідженого газу. Один інсайдер Politico заявив, що дзвінок Путіна мав змусити Зеленського і його команду переглянути очікування, знизити ставки і передусім відкласти питання про Tomahawk: «Трамп ніколи б не погодився на придбання Tomahawk до зустрічі з Путіним у Будапешті. Україна, однак, проігнорувала поради своїх республіканських друзів у Вашингтоні».

Оглядач The Telegraph, колишній офіцер британської армії Геміш Де Бреттон-Гордон припускає, що поведінка Трампа — це грандіозний блеф із метою ввести Путіна в хибне відчуття безпеки перед їхньою зустріччю в Будапешті. Реакція російських ботів і «корисних ідіотів» на Заході на можливість використання крилатих ракет Tomahawk показує, наскільки вони небезпечні, принаймні психологічно, оскільки здатні вразити Кремль і стратегічні військові об’єкти Росії, а також знищити російську нафтову галузь. Тобто теоретично їхнє надання здатне призвести до обвалу російської економіки й покласти край пануванню Путіна як цареподібного автократа. Автор сподівається, що Трамп прибуде в Будапешт як ефективний «укладач угод» і домовиться про справедливий мир для України.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.