WP: Трамп на зустрічі із Зеленським «безперервно говорив», що не отримав Нобелівської премії миру

Президент США Дональд Трамп «безперервно говорив» про «своє невдоволення тим, що не отримав Нобелівської премії миру» на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на європейського дипломата, який був поінформований про зустріч.
Щодо війни РФ проти України, за словами дипломата, «послання Трампа було таким, що Росія хоче тільки Донбас, і це хороша угода, і Путін хоче закінчити війну, і це можна зробити швидко».
- 10 жовтня стало відомо, що Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо. Премію їй присудили за «невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели» та «боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії».
- Нобелівську премію миру цього року очікував отримати Дональд Трамп. Президент США давно прагне цієї нагороди, і під час обох своїх термінів активно намагався здобути підтримку норвезького комітету. Однак щонайменше троє з пʼяти його членів відкрито критикували Трампа — за «понад 100 словесних нападок на медіа», «підрив демократії» та «загрозу мільйонам життів». Висування Трампа підтримують Пакистан, Камбоджа, Габон, Ізраїль та Руанда.