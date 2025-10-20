Помер лідер українського гурту Green Grey Андрій Яценко

Засновник і фронтмен українського рок-гурту Green Grey Андрій Яценко, відомий під сценічним ім’ям Diezel, помер у віці 55 років.

Про це повідомив музичний канал М1.

На сторінці музиканта у Facebook також зʼявилося фото зі свічею.

Причина смерті артиста поки невідома.

Green Grey — один із перших українських рок-гуртів. Його заснували в Києві навесні 1993 року. Колектив відомий унікальним поєднанням жанрів — ню-метал, фанк-рок, гранж, тріп-хоп і дабкор.

Андрій Яценко був засновником і фронтменом гурту. Також до складу входили Дмитро Муравицький (Murik), Володимир Костик (льВівчик) і Денис Біньковський (Original Dizzy).

Наприкінці жовтня Green Grey мав вирушати в тур Україною. Перший концерт був запланований у Києві — там гурт мав представити українськомовну версію хіта «Під дощем».