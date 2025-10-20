НАБУ оголосило підозру голові Одеської облради і його дружині-нардепці

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру голові обласної ради і його дружині — народній депутатці. Їхніх імен не називають, але, вірогідно, мова про голову Одеської облради Григорія Діденка і його дружину Юлію Діденко.

Про це повідомило НАБУ.

Подружжя підозрюють у декларування невідповідної інформації. За даними слідства, посадовець і нардепка у своїх щорічних деклараціях за 2021—2023 роки не задекларували майна на суму понад 8 мільйонів гривень.

Крім того, прокурор САП подав позов конфіскувати майно подружжя на майже 5 мільйонів гривень. За матеріалами справи, у 2021—2024 роках підозрювані придбали його без підтверджених джерел доходу. Серед активів — внески за апартаменти, годинник Rolex і два автомобілі Audi SQ8.

Дії кваліфікують за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (неподання декларації людини, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).