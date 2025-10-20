НАБУ оголосило підозру голові Одеської облради і його дружині-нардепці

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру голові обласної ради і його дружині — народній депутатці. Їхніх імен не називають, але, вірогідно, мова про голову Одеської облради Григорія Діденка і його дружину Юлію Діденко.
Про це повідомило НАБУ.
Подружжя підозрюють у декларування невідповідної інформації. За даними слідства, посадовець і нардепка у своїх щорічних деклараціях за 2021—2023 роки не задекларували майна на суму понад 8 мільйонів гривень.
Крім того, прокурор САП подав позов конфіскувати майно подружжя на майже 5 мільйонів гривень. За матеріалами справи, у 2021—2024 роках підозрювані придбали його без підтверджених джерел доходу. Серед активів — внески за апартаменти, годинник Rolex і два автомобілі Audi SQ8.
Дії кваліфікують за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (неподання декларації людини, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).
- У квітні 2024 року під час обшуку в банківські комірці банку «Восток», яку орендував Григорій Діденко, знайшли значок народного депутата України № 31, $221 400, €50 100, злиток золота, жіночі прикраси і ключ від автомобіля Mercedes-Benz. Повторно НАБУ провело обшуки в родині Діденків у серпні 2024 року.