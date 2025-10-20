Розтрата коштів в оборонній промисловості. ВАКС оголосив у розшук ексзаступника гендиректора «Укрінмашу»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула 3,4 мільйона гривень застави і оголосила в міжнародний розшук колишнього заступника генерального директора «Укрінмаш» Костянтина Чередніченка. Його обвинувачують у розтраті майже 3,5 мільйона гривень двох державних підприємств.

Про рішення повідомляють САП і «Судово-юридична газета».

Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після того як Чередниченка затримають, суд вирішить питання про застосування цього заходу.

За даними НАБУ і САП у 2014—2016 роках керівники «Укрінмашу» спільно з представниками іноземної компанії склали фіктивні угоди та незаконно переказали кошти. Це завдало державі збитків на майже 3,5 мільйона гривень.

18 листопада 2024 року ВАКС оголосив вирок у цій справі. Тоді суд визнав винними шістьох фігурантів справи. Чередніченка засудили до восьми років позбавлення волі із забороною протягом трьох років обіймати певні посади та конфіскацією двох третин належного йому майна. Тоді Чередніченко подав апеляцію.