Через Чорне море прокладуть нову інтернет-магістраль для України в обхід Росії

У 2027 році розпочнеться реалізація масштабного проєкту з прокладання кабельної цифрової системи у Чорному морі. Міжнародна інтернет-лінія з’єднає Україну з Європою та Азією в обхід Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Проєкт Kardesa дозволить Україні мати швидкий та безпечний інтернет, а також забезпечить суверенітет і стійкість телекомунікаційної інфраструктури.

Будівництво підводної кабельної системи розпочнуть Vodafone Group та Vodafone Україна. Вона з’єднає Україну, Болгарію, Туреччину та Грузію.

Будівництво розпочнеться в Болгарії у 2027 році, бюджет проєкту становить понад €100 мільйонів.

Федоров додав, що завдяки Kardesa Чорноморський регіон отримає додатково 500 Тбіт/с інтернет-пропускної здатності. Це критично важливо для зростання обсягів трафіку від 5G, ШІ та стримінгових сервісів.

«Підводні кабелі забезпечують 97—98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону», — наголосив очільник Мінцифри.