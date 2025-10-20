У Силах оборони створили Угруповання обʼєднаних сил — ним керуватиме генерал Драпатий

У Силах оборони створили Угруповання обʼєднаних сил, яким майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил під керівництвом генерала Михайла Драпатого. Раніше Драпатий очолював ОСУВ «Хортиця» та «Дніпро».
Про це повідомили на сторінці Угруповання обʼєднаних сил.
Зона відповідальності Командування охоплює Харківську область та прилеглі території.
Корпуси, зосереджені на цьому напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил.
- 3 червня цього року стало відомо, що Михайло Драпатий стане командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ і зосередиться виключно на бойових питаннях.
- До цього він обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ, проте 1 червня подав рапорт про відставку. Причиною став ракетний удар РФ по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, через який загинули 12 військових, понад 60 — поранені. Після цього Драпатий говорив про «особисте відчуття відповідальності»
- У 2024 році Михайло Драпатий вже очолював ОТУ «Харків» під час російського наступу на Харківщині та загрози для Вовчанська.