У Силах оборони створили Угруповання обʼєднаних сил — ним керуватиме генерал Драпатий

У Силах оборони створили Угруповання обʼєднаних сил, яким майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил під керівництвом генерала Михайла Драпатого. Раніше Драпатий очолював ОСУВ «Хортиця» та «Дніпро».

Про це повідомили на сторінці Угруповання обʼєднаних сил.

Зона відповідальності Командування охоплює Харківську область та прилеглі території.

Корпуси, зосереджені на цьому напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил.