ЗСУ: Російська ДРГ прорвалася в центр Покровська та вбила цивільних

Днями російська диверсійно-розвідувальна група проникла в центр міста Покровськ Донецької області, де вбила кількох мирних мешканців. Ворожу ДРГ вже знищили українські військові.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Вбивство цивільних сталося у районі залізничного вокзалу.

Після цього обʼєднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила російську ДРГ, яка переховувалася в одному з приміщень залізничного вокзалу та інших районах міста, і ліквідувала її.

Загалом за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.

Військові наголосили, що спеціальні групи постійно моніторять ймовірні точки проникнення росіян у місто та посилено патрулюють місто. Водночас там закликають цивільних без крайньої потреби не пересуватися Покровськом.

«Ворог хоче розширити «сіру зону» навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків», — зазначають у 7 корпусі ДШВ.