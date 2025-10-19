У вбивстві українського підлітка в центрі для неповнолітніх біженців в Ірландії підозрюють хлопця із Сомалі. Його взяли під варту

У вбивстві українського підлітка Вадима Давиденка в центрі тимчасового перебування Tusla в Ірландії підозрюють 17-річного підлітка із Сомалі. Його вже взяли під варту.

Про це пише ірландське медіа Irish Examiner.

Обвинуваченого спочатку госпіталізували з травмами, що не становили загрози життю, а 17 жовтня заарештували та висунули обвинувачення в убивстві. Детектив повідомив суддю, що хлопець «не дав жодної відповіді», коли йому висунули звинувачення.

На судовому засіданні 18 жовтня, як зазначили журналісти, він постійно щось бурмотів під ніс. Імʼя підозрюваного не розголошують, бо він неповнолітній і за законом має право на анонімність.

Окружний суд не має юрисдикції приймати рішення про звільнення під заставу у справах про вбивство — такі справи розглядає Високий суд. Тому суддя постановила залишити підозрюваного під вартою в дитячому центрі утримання Oberstown у Дубліні.

Наступного разу справу заслухають 21 жовтня.