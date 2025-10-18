«Твоя мама». Речниця Білого дому різко пожартувала у відповідь на запитання, хто обрав Будапешт для зустрічі Трампа і Путіна

Речниця Білого дому Керолайн Левітт різко зреагувала на питання про місце зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна.
Про це повідомляє видання HuffPost, журналіст якого й запитав, чому майбутня зустріч лідерів РФ і США запланована саме в Будапешті і хто вибирав місто. Кароліна Левітт відповіла коротко: «Твоя мама».
Тоді журналіст уточнив, чи дійсно вона вважає свою відповідь доречною, на що Левітт додала:
«Мені смішно, що ви насправді вважаєте себе журналістом. Ви — крайній лівий хакер, якого ніхто не сприймає серйозно».
У виданні HuffPost пояснили, що питання журналіста стосувалося історичного контексту, оскільки саме в Будапешті 1994 року було підписано меморандум, який гарантував безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. Тому вибір цього міста для зустрічі Трампа і Путіна «багатьом здається символічним і провокативним».
- Президент США Дональд Трамп 16 вересня оголосив, що зустрінеться з очільником Кремля в Угорщині. Він не назвав дати, але сказав, що вони зустрічатимуться, щоб зрозуміти, чи можна покласти край війні між РФ та Україною. Цьому передуватиме зустріч їхніх радників високого рівня наступного тижня.