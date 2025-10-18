Вибір Угорщини для саміту Путіна і Трампа став «болючим ударом для ЄС». Світові медіа про війну 17 жовтня

Сьогодні вся увага світових медіа прикута до двох подій — зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі та запланованого саміту Путіна і Трампа в Будапешті. Axios пише, що американський президент розглядає варіант тиснути на Кремль: або Путін погоджується на мирні перемовини, або Вашингтон дає Україні ракети Tomahawk. Учора під час дзвінка Трамп запропонував російському диктатору повернутися до переговорів і безтурботно запитав, чи не проти той, якщо США віддадуть Києву «томагавки», які, мовляв, і самим американцям потрібні.

Сергій Радченко, історик Холодної війни та професор Школи передових міжнародних досліджень Джона Гопкінса, сказав у коментарі Bloomberg, що для Трампа було «майже безглуздо погодитися на нову зустріч, враховуючи, що саміт на Алясці в серпні не дав результату, попри всі фанфари». За словами Радченка, потрібно поєднати тиск із перемовинами. Financial Times розповідає про те, як саміт на Алясці став переломним моментом і фактично посприяв зближенню Трампа з Україною. Тоді очільник Кремля відкинув пропозицію американського президента і виголосив історичну лекцію, порівнюючи Україну і Росію як єдину націю на основі спільної історії. Ошелешений цим Трамп кілька разів підвищував голос і, за словами джерел видання, ледь не пішов із зустрічі. А заплановану участь у широкому засіданні, присвяченому економічній співпраці, скасували. Відтоді, за даними CNN, адміністрація Трампа дозволила європейським союзникам купувати американську зброю для Києва, підтримала удари по енергетичній інфраструктурі Росії та пригрозила продажем Україні далекобійних ракет.

The Washington Post пише, що, схоже, саме загроза передачі Україні ракет Tomahawk спонукала Кремль організувати телефонний дзвінок. Водночас, за словами європейських посадовців, ракети, які просить Зеленський, мають більше символічне, ніж практичне значення. Вони демонструють готовність США посилити тиск на Росію як елемент торгу. Україна вже й так має власні дрони та інші засоби, здатні діставати далеко вглиб російської території. До того ж навчання українських військових роботі з цією системою потребуватиме часу.

Читайте також матеріал британського видання The Telegraph про те, що саміт Трампа і Путіна в Угорщині принизить Європу і водночас підкреслить політичний тріумф Віктора Орбана, або, як його називає автор статті, «поганого хлопця Брюсселю».

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще п’яти матеріалів.