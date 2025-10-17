Бюджетний комітет рекомендував до першого читання Бюджет 2026 року

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити проєкт Державного бюджету на 2026 рік у першому читанні та запропонував уряду низку змін. Його розглянуть 21—22 жовтня.

Про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

У сфері оборони комітет пропонує збільшити видатки на зброю для Збройних сил, а також на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

За словами Підласої, в освіті уряду рекомендують розробити нову модель оплати праці вчителів, щоб обіцяне підвищення на 50% було відчутним, поетапно підвищити зарплати викладачам вишів на 50% у 2026 році та виділити 500 мільйонів гривень на підтримку релокованих із прифронтових територій університетів.

У сфері охорони здоровʼя пропонують виділити додаткові кошти на закупівлю ліків для людей з рідкісними та важкими захворюваннями, передати МОЗ повноваження з управління інвестиційними медичними проєктами та збільшити їх фінансування на 500 мільйонів гривень.

Крім того, для місцевих бюджетів пропонують враховувати фактичну чисельність населення і кількість внутрішньо переміщених осіб, а також розвʼязати питання компенсації різниці в тарифах і дозволити громадам отримувати 4% податку на доходи фізичних осіб (крім військового).

У соціальній сфері уряд має підготувати законопроєкт про спеціальні пенсії та збільшити фінансування програм із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Для підтримки бізнесу комітет рекомендує виділити щонайменше 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель і мільярд — на компенсацію майнових втрат через війну, а також додаткові кошти на гранти для підприємців, фермерів і ветеранів.