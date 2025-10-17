Словаччина передасть Україні енергетичне обладнання на €500 тисяч

Словаччина передасть Україні пакет енергетичного обладнання вартістю €500 тисяч.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Словаччина також виділить €300 тисяч на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових районах. Очільника МЗС Словаччини Юрая Бланара проінформували про нещодавні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру і цивільних.

На зустрічі українська і словацька делегації обговорювали безпекову співпрацю, зокрема програму позик на озброєння Фонд Security Action for Europe («Безпекові дії для Європи») і закупівлю європейськими партнерами американської зброї за механізмом PURL.

Також Сибіга каже, що Україна посилить свою дипломатичну присутність у Словаччині та планує відкрити Генеральне консульство в Пряшові до кінця року. Це допоможе покращити якість консульських послуг для української громади у східній Словаччині.