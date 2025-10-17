Фінляндія виділяє Україні нову військову допомогу на понад €50 млн

Фінляндія передасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю орієнтовно €52 мільйони. Президент країни схвалив це рішення за пропозицією уряду 17 жовтня 2025 року.
Про це йдеться на сайті Міноборони Фінляндії.
Це вже 30-й пакет військової допомоги, який Фінляндія надає Україні. Здебільшого він складається з нових замовлень у фінських компаній.
З міркувань безпеки зараз не розкривають інформацію про графік поставок і про те, яке саме озброєння внесли в новий оборонний пакет.
Міністерство оборони Фінляндії каже, що враховували як потреби України, так і ресурси Збройних сил своєї країни.
Загалом Фінляндія вже передала Україні допомоги на майже €2,9 мільярда.
- Навесні 2025 року Міністерство оборони Фінляндії розпочало програму підтримки України. В її межах держава замовляє у фінських оборонних компаній техніку й обладнання, які потім передають Україні. Так хочуть допомогти з найнеобхіднішим, перевірити, що все придатне для використання, і водночас підтримати роботу фінських виробників.