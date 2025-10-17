На Дніпропетровщині засудили священника УПЦ (МП), який під час літургій вихваляв російських окупантів

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали протоієрея місцевого храму УПЦ (Московського патріархату), який під час богослужінь публічно вихваляв російських військових і закликав українців скласти зброю перед ворогом.

Про це СБУ повідомляє в Telegram.

За матеріалами слідства, клірик записував на відео свої проросійські проповіді, плануючи передати їх очільнику РПЦ патріарху Кирилу (Гундяєву) як доказ своєї «вірності» Кремлю. Крім того, він поширював у Telegram-каналах матеріали російської пропаганди та заклики до захоплення України.

Його затримали наприкінці вересня. Суд визнав священника винним у вчиненні злочину проти державної безпеки України. З огляду на співпрацю обвинуваченого зі слідством, йому призначили покарання — три роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.

