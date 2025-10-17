ВМС: Росіяни збили свій же літак над Кримом, коли відбивали атаку дронів (оновлено)

Російські війська збили власний літак, коли відбивали атаку українських дронів над тимчасово окупованим Кримом.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері «Апостроф TV».
«Так відбивали атаки українців, що в результаті вони змогли збити власний літак сьогодні над Кримом», — наголосив Плетенчук.
Інших деталей він не надав. Росія офіційно також не повідомляла про інцидент, однак про інцидент писали російські військкори.
Зокрема, телеграм-канал Fighterbomber, який спеціалізується на авіації, написав, що постраждав винищувач Су-30СМ.
Він стверджує, що після запуску ракети по безпілотнику, на борту виникла пожежа, яку екіпажу не вдалося загасити. Екіпаж катапультувався.
Оновлено о 14:30. Аварію російського винищувача Су-30СМ підтвердила розвідка українських ВМС.
Розвідники отримали радіоперехоплення про займання двох двигунів і катапультування екіпажу літака Су-30СМ. Він у той момент виконував завдання в західно-північній частині тимчасово окупованого Криму.
У ВМС припускають, що відбиваючи атаку БпЛА, росіяни підбили власний винищувач.
- У ніч проти 17 жовтня дрони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське в окупованому Криму. Ймовірно, там також зайнявся склад із боєприпасами.