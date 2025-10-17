Помер засновник Нью-Йоркської групи поетів Юрій Тарнавський

Помер український та американський письменник, перекладач та лінгвіст Юрій Тарнавський. Йому був 91 рік.

Про це вночі 17 жовтня повідомила його дружина.

Юрій Тарнавський — український і американський письменник, один із засновників Нью-Йоркської групи поетів, представник так званої альтернативної літератури.

Він народився 1934 року в місті Турка (нині Львівська область), 1944-го разом з родиною виїхав до Німеччини, де закінчив Мюнхенську українську гімназію. У 1952 році родина виїхала до США, де 1956-го він закінчив Ньюаркський коледж інженерії.

З 1956 по 1992 роки пан Юрій працював у компанії IBM. Був електроінженером і спеціалізувався на штучному інтелекті.

Його перша поетична збірка «Життя в місті» вийшла 1956 року, перший роман «Шляхи» — у 1961-му. З 1992 по 1996 роки був професором української мови та культури в Колумбійському університеті.