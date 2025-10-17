«Київ зрозумів, що в кімнаті може бути лише одна зірка — і це Трамп». Світові медіа про війну 16 жовтня

Путін не сяде за стіл переговорів, доки не заплатить вищу ціну за ведення війни, — про це йдеться в редакційній колонці The Wall Street Journal. Дональд Трамп почав свій другий президентський термін з метою відновити силу США перед ворогами — Іраном, Росією та Китаєм. Після успіху на Близькому Сході він хоче «завершити справу з Росією». Трамп повністю підтримав Ізраїль і показав ХАМАС, що відмова від переговорів означає поразку. Він діяв рішуче, тиснув на супротивників — і досяг результату. Редакторська колегія видання дивується, чому американський президент не тисне так само на Путіна. Адже односторонні поступки та «співчутливе слухання російських імперських скарг» користі, вважає WSJ, не дали.

Попри різницю між війнами основний принцип один: США стануть слабшими, якщо їхній союзник програє. Бездіяльність небезпечніша за ризик рішучих кроків, зазначають автори статті. Саме тому Трамп має допомогти Європі конфіскувати російські активи, запровадити санкції проти Китаю за купівлю російської нафти і дати Україні все необхідне для звільнення своїх територій.

Про те, що відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським помітно потеплішали, пише Politico. У Києва з’явилася надія, що завершення війни може бути близько. Хоча, як нагадують у статті, з Трампом ніколи не можна бути впевненим до кінця. Цього тижня українська делегація, зокрема Андрій Єрмак і Юлія Свириденко, обговорює з американськими партнерами у Вашингтоні нові способи тиску на Москву та як Україні витримати російські атаки цієї зими. Тим часом у Білому домі готуються до завтрашньої зустрічі Зеленського й Трампа.

За словами республіканського радника із зовнішньої політики, Трамп поступово змінив ставлення до України після особистих розмов з європейськими лідерами. Ключову роль відіграли прем’єр Британії Кір Стармер і його радник з нацбезпеки Джонатан Павелл, президент Фінляндії Александр Стубб і король Чарльз. Ще до цього Трампа роздратувала зустріч із Путіним на Алясці, яку західні медіа назвали «тріумфом Кремля». Те саме джерело видання пояснює, що з початку війни Зеленський і Єрмак звикли до статусу «рок-зірок і світових знаменитостей», але зустріч в Овальному кабінеті стала для них уроком: Трамп нагадав, що в кімнаті може бути лише «одна діва» — і це він.

Відтоді український президент діє обережніше, намагаючись не затьмарювати американського лідера й водночас зміцнювати співпрацю. Були й інші чинники, які впливали на американського президента: зустріч у кулуарах Генеральної асамблеї ООН, яку називають «найсердечнішою», а також Китай, який минулого місяця приймав у себе Путіна й лідера КНДР. Найкращий спосіб помститися Путіну — похвалити Зеленського й нарощувати підтримку Україні, — саме так, за словами іншого республіканського радника, вважає Трамп.

Читайте також матеріал BBC про те, як Росія веде «битву за залізницю» в Україні. Москва різко посилила атаки на українську залізничну інфраструктуру — ключову артерію для фронту й економіки. Під ударом не лише колії та вантажні локомотиви, а й пасажирські потяги. Керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський називає це спробою знищити транспорт, посіяти паніку й паралізувати країну.

