Литва закрила розслідування примусової посадки у Мінську літака Ryanair, на якому летів опозиціонер Роман Протасевич

Генеральна прокуратура Литви припинила досудове розслідування щодо примусової посадки літака Ryanair у Мінську в травні 2021 року. Тоді з борту було знято й затримано білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича. Подальше розслідування цієї справи продовжиться в Польщі.

Про це повідомляє LRT.

Як повідомила прокуратура, рішення ухвалили з огляду на те, що аналогічне кримінальне провадження вже ведеться польською стороною.

Розслідування в Литві розпочали після інциденту 23 травня 2021 року, коли пасажирський літак Ryanair, що летів із Афін до Вільнюсу, був змушений змінити маршрут і здійснити посадку в Мінську. Приводом стало фальшиве повідомлення про нібито закладену на борту бомбу. Білоруська влада підняла винищувач МіГ-29, щоб супроводити літак до мінського аеропорту.

Після посадки білоруські силовики затримали Романа Протасевича та його тодішню дівчину Софію Сапегу. Обох звинуватили у координації протестів проти режиму Олександра Лукашенка після сфальсифікованих президентських виборів 2020 року.

Польська прокуратура ще у 2021 році розпочала власне розслідування через захоплення літака, зареєстрованого в Польщі, та незаконне затримання пасажирів. Нині у польському провадженні підозрюваними визнано трьох громадян Білорусі. Cуд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.