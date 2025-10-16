Сенат США вже 9-й раз відхилив законопроєкт про фінансування уряду. Шатдаун може коштувати економіці США $15 мільярдів на тиждень

У середу, 15 жовтня, Сенат США вдевʼяте відхилив ухвалений Палатою представників законопроєкт про тимчасові витрати на роботу уряду. За оцінками Міністерства фінансів, шатдаун коштує економіці США $15 мільярдів на тиждень.
Про це пишуть The Hill та Reuters.
Проти законопроєкту проголосували 51 сенатор, за — 44. Пропозиція передбачала фінансування уряду до кінця листопада, для її ухвалення потрібно 60 голосів.
Голосування відбулося на 15-й день закриття уряду. Як пише The Hill, американські законодавці досі не мають жодного прогресу у розвʼязанні питання.
Демократи продовжують наполягати на тому, що до кінця місяця необхідно розвʼязати питання про закінчення терміну дії підвищених субсидій на медичне обслуговування. Представники Республіканської партії стверджують, що будуть вести переговори про кредити тільки після відновлення роботи уряду.
Як пише CNBC, голосування відбулося через кілька днів після того, як адміністрація Трампа заявила в суді, що понад 4 000 федеральних службовців отримали повідомлення про звільнення через шатдаун. Директор бюджету Білого дому Рассел Воут заявив, що загальна кількість скорочень може перевищити 10 тисяч. Але незабаром після цього федеральний суддя в Сан-Франциско тимчасово заборонив адміністрації Трампа звільняти федеральних службовців під час закриття уряду.
- Опівночі 1 жовтня Конгрес США прострочив крайній термін фінансування, що спричинило перше закриття американського уряду за майже сім років — і третє за часів президентства Дональда Трампа. У США фінансовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня.
- Востаннє американський уряд призупиняв свою роботу у грудні 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Трампа, шатдаун тривав 34 дні. З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.
- У березні Конгрес США останньої миті запобіг закриттю роботи уряду. Тоді Сенат підтримав ухвалений Палатою представників законопроєкт про урядове фінансування. Однак це підкреслило глибокі розбіжності всередині Демократичної партії.