Apple представила новий 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M5

Apple офіційно презентувала новий 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5, який компанія називає «наступним великим кроком у розвитку штучного інтелекту на Mac».

Про це йдеться на сайті Apple.

Новий чип M5 має графічний процесор нового покоління з Neural Accelerator у кожному ядрі, що забезпечує до 3,5 раза вищу продуктивність у завданнях, повʼязаних із ШІ, і до 1,6 раза швидшу графіку, ніж у попередній моделі M4.

Пристрій отримав швидший і ефективніший процесор, розширену пропускну здатність пам’яті (понад 150 ГБ/с) і до 2 разів швидший SSD. Це прискорює запуск застосунків, обробку великих фото- і відеофайлів, а також роботу з великими мовними моделями без підключення до інтернету.

Автономність ноутбука зросла до 24 годин роботи на одному заряді.

Чип M5 також значно покращує продуктивність у задачах зі штучним інтелектом — від генерації зображень за текстом до роботи з локальними моделями в застосунках на кшталт Draw Things і LM Studio. Це забезпечує помітне прискорення у відеомонтажі, 3D-рендерингу, аналізі даних і компіляції коду.

Серед інших характеристик — дисплей Liquid Retina XDR з опцією матового нанопокриття, камера 12 МП із функцією Center Stage, шість динаміків із підтримкою Spatial Audio, широкий набір портів, підтримка Apple Intelligence та нова операційна система macOS Tahoe.

Новий MacBook Pro виготовлений на 45% з перероблених матеріалів, зокрема зі 100% переробленого алюмінію й кобальту, а пакування повністю паперове.

Початкова ціна пристрою становить $1 599. Попередні замовлення відкрили сьогодні, офіційний старт продажів запланований на 22 жовтня.