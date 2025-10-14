Розслідування: Уряд Асада два роки перевозив тіла з масового поховання в Сирії, щоб приховати свої злочини

Уряд колишнього президента Сирії Башара Асада протягом двох років проводив таємну операцію з перевезення тисяч тіл з одного з найбільших відомих масових поховань Сирії до секретного місця. Воно розташовано за понад годину їзди від міста Кутайфа, у віддаленій пустелі.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Щоб розкрити місцезнаходження поховання в Думайрі та детально описати масштабну операцію, журналісти Reuters поспілкувалися з 13 людьми, які безпосередньо знають про дворічні зусилля з переміщення тіл, переглянули документи, надані причетними посадовцями, і проаналізували сотні супутникових знімків обох могил, зроблених протягом кількох років.

Операція з переміщення тіл з Кутайфи до іншого прихованого місця за десятки кілометрів називалася «Операція «Пересунь Землю». Вона тривала з 2019 по 2021 рік. Свідки сказали, що метою було приховати злочини уряду Асада та допомогти відновити його імідж.

Reuters не розкриває точне місцезнаходження поховання, щоб зменшити ймовірність того, що зловмисники можуть втрутитися в неї. За даними журналістів, поховання в пустелі Думайр, що складається зі щонайменше 34 траншей по 2 кілометри, є одним з найбільших, створених під час громадянської війни в Сирії. Розповіді очевидців та розміри цього місця свідчать про те, що там можуть бути поховані десятки тисяч людей.

Уряд Асада почав ховати загиблих у Кутайфі приблизно у 2012 році, на початку громадянської війни. За словами свідків, у братській могилі були тіла солдатів і вʼязнів, які померли у вʼязницях та військових шпиталях диктатора.

Сирійський правозахисник викрив поховання у 2014 році, опублікувавши у місцевих медіа фотографії, які розкрили існування могили та її загальне розташування на околиці Дамаска. Її точне місцезнаходження дізналися за кілька років завдяки судовим свідченням і повідомленням інших медіа.