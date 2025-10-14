На Харківщині розширили примусову евакуацію сімей з дітьми. З яких громад

Рада оборони Харківської області розширила зону обовʼязкової евакуації сімей з дітьми з Купʼянського району.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Примусово евакуюватимуть родини із дітьми з 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 — Вільхуватської, 7 — Шевченківської територіальних громад. За даними ОВА там перебуває 601 дитина з 409 сімей.

ОВА повідомляє, що уже визначилимаршрути евакуації та передбачили місця тимчасового проживання людей. Також евакуйовані сімʼї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги.