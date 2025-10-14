SpaceX успішно провела фінальний запуск Starship — надалі ракету замінить модернізована версія

Американська компанія SpaceX у вівторок, 14 жовтня, успішно провела запуск у космос ракети-носія з прототипом найбільшого в історії космічного корабля Starship.

Про це повідомляє Space.com.

Сьогоднішня місія, яка стартувала з космодрому SpaceX Starbase у Південному Техасі о 02:23 за Києвом, стала 11-м випробувальним польотом в рамках програми Starship.

Ракета-носій Super Heavy та верхній ступінь Ship розійшлися приблизно через 2,5 хвилини польоту. Через 4 хвилини ракета-носій здійснила точне приводнення в Мексиканській затоці.

Згодом Ship розгорнув вісім корисних вантажів протягом шестихвилинного періоду, коли ракетна система перебувала на висоті 192 кілометри над Землею. Потім Ship самостійно повернувся на Землю і приводнився в Індійському океані трохи більше ніж через 66 хвилин після запуску.

Це був останній запуск поточної версії ракетної системи, яку незабаром замінять ще більшою моделлю. Нинішня модель Starship, відома як Версія 2, має висоту близько 123 метри у повністю складеному вигляді. Але майбутні варіанти будуть ще більшими: Версія 3 буде у висоту приблизно 124,4 метра, а Future Starship, про який Маск згадав у презентації в травні 2025 року, — 142 метри.

Future Starship — це, ймовірно, Версія 4, яка, за словами Маска, має дебютувати в 2027 році. Вона матиме загалом 42 двигуни Raptor — на три більше, ніж варіанти 2 і 3.

Що відомо про космічну місію Starship

Ракета нового покоління Starship є ключовим елементом майбутнього в плані SpaceX щодо колонізації Марсу. Під час її розробки у 2024 році виникло багато проблем.

Дві аварії Starship на початкових етапах польотів, ще одна невдача під час дев’ятого польоту й масштабний вибух у червні 2025 року стали серйозними випробуваннями для підходу компанії «тестування до відмови».

Попри це компанія продовжує швидко виробляти нові ракети для випробувальних польотів на своєму великому заводі Starbase. NASA сподівається використати Starship вже у 2027 році для першої з часів програми Apollo висадки людей на Місяць.