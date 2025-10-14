Українці зможуть блокувати масові спам-дзвінки: як це працює і куди скаржитися

Відтепер мобільні оператори можуть блокувати нав’язливі номери — українці більше не отримуватимуть масові спам-дзвінки.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Це стало можливим завдяки постанові уряду, яка набула чинності 2 жовтня. Вона дозволяє операторам блокувати спам-номери.

Спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу.

Тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:

Vodafone — у застосунку або за номером 111 / 0 800 400 111

— у застосунку або за номером 111 / 0 800 400 111 Kyivstar — у застосунку або за номером 466 / 0 800 300 466

— у застосунку або за номером 466 / 0 800 300 466 Lifecell — у застосунку або за номером 5433 / 0 800 20 5433

Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду — 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій.

Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям: