Українці зможуть блокувати масові спам-дзвінки: як це працює і куди скаржитися

Відтепер мобільні оператори можуть блокувати нав’язливі номери — українці більше не отримуватимуть масові спам-дзвінки.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Це стало можливим завдяки постанові уряду, яка набула чинності 2 жовтня. Вона дозволяє операторам блокувати спам-номери.
Спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу.
Тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:
- Vodafone — у застосунку або за номером 111 / 0 800 400 111
- Kyivstar — у застосунку або за номером 466 / 0 800 300 466
- Lifecell — у застосунку або за номером 5433 / 0 800 20 5433
Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду — 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій.
Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям:
- виклики здійснюють без комунікації;
- середня тривалість дзвінків за 7 днів — менш ніж 60 секунд;
- понад 50% дзвінків — на різні номери;
- на номер неможливо передзвонити;
- під час виклику відтворюється записане повідомлення;
- скарги від абонентів;
- кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, на номер — менш як 5% від вхідних та вихідних викликів цього номера;
- номер лише для дзвінків, а не для SMS чи інтернету.