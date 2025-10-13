«Хочу жити»: На фронті загинули щонайменше 314 білорусів, які воювали на боці РФ

На війні проти України на боці Росії воювали 1 338 громадян Білорусі. Майже кожен четвертий — вже загинув.

Список загиблих військових публікує проєкт «Хочу жити».

«Російська влада приховує як власні втрати, так і загибель своїх найманців. Проте вже встановлені нами 314 загиблих — це величезна цифра для будь-якої країни. Для порівняння: за десять років Афганської війни загинуло 723 білоруси», — зазначили в «Хочу жити».

Там наголосили, що реальна кількість загиблих і зниклих безвісти білорусів значно більша.

За даними проєкту, найстаршому загиблому білорусу було 63 роки — він загинув через чотири місяці після підписання контракту. А наймолодший військовий зник безвісти у віці 18 років.

За підрахунками, в середньому від моменту підписання контракту до визнання загиблим минає приблизно шість з половиною місяців. Найбільше загиблих служили в частинах 150-ї мотострілецької дивізії.

Багато загиблих були завербовані в російських вʼязницях.