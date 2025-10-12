Стало відомо, хто представлятиме Україну на дитячому «Євробаченні-2025»

Софія Нерсесян стала переможницею Національного відбору на дитяче «Євробачення-2025» і представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Грузії.

Про це повідомило «Суспільне Культура».

Софія перемогла на Нацвідборі з композицією «Мотанка». Нерсесян здобула 11 балів: шість від глядачів та пʼять від журі. Тобто стала переможницею за глядацьким голосуванням і опинилася на другому місці в рейтингу за версією журі.

Софії 10 років, вона з Києва. Дівчинка є волонтеркою, бере активну участь у благодійних концертах.

«Її пісня — про найпотужніший український оберіг, який матері при народженні дарують своїм дітям. А під час війни це набуває ще більше потужної сили, бо є легенда, що коли небезпека наближається до дитини — у мотанки світяться ниточки. Тож її композиція — це маніфест про допомогу від всіх дітей України захистити їхні життя», — зазначає «Суспільне Культура».

Авторка музики й тексту — Світлана Тарабарова. Аранжував пісню Олександр Сосін.