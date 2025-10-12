Між Філіппінами і Китаєм сталась нова морська сутичка поблизу спірних островів

Між філіппінськими та китайськими суднами сталась сутичка біля спірних островів у Південно-Китайському морі. Обидві країни звинувачують одна одну.
Про це пише Reuters.
Морська рада Філіппін звинуватила китайські морські сили у використанні водометів і тарані філіппінського судна біля острова Тіту, який контролюють Філіппіни (місцева назва Паг-аса).
За даними берегової охорони Філіппін, три судна стояли на якорі біля острова вранці 12 жовтня в межах урядової програми із захисту місцевих рибалок. У цей час китайські кораблі наблизилися і застосували водомети, щоб залякати їх.
Через годину китайський корабель берегової охорони нібито направив струмінь водомета безпосередньо у філіппінське судно, а потім протаранив його корму, спричинивши незначні пошкодження, але обійшлося без жертв.
Берегова охорона Китаю заявила, що два філіппінських урядових судна «незаконно увійшли» у води поблизу рифу Санді-Кей — коралового утворення в північній частині рифів Тіту в архіпелазі Спратлі, що призвело до зіткнення.
Пекін заявив, що філіппінське судно «небезпечним чином наблизилося» до китайського корабля берегової охорони, і поклав відповідальність за інцидент на Манілу.
- Останніми роками напруженість між Китаєм і Філіппінами різко зросла — сторони звинувачують одна одну в провокаціях та інцидентах на морі. Зокрема, зросла напруженість довкола рифу Скарборо та інших спірних територій у Південно-Китайському морі, майже всю акваторію якого Китай вважає своєю.
- У грудні 2024 року Філіппіни повідомили, що китайська берегова охорона обстріляла їхній урядовий катер водометами і «зачепила бортом» під час морського патрулювання біля рифу Скарборо.
- У червні 2024 року філіппінські військові «голіруч» відбивали атаки китайських прикордонників, озброєних мечами, списами та ножами, в цьому ж районі.
- А в серпні 2025 року катер берегової охорони КНР врізався в китайський есмінець — інцидент стався, коли вони намагались перехопити філіппінське судно.