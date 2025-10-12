Українські військові звільнили село Малі Щербаки у Запорізькій області

Сили оборони України повернули під контроль населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє 24 окремий штурмовий батальйон «Айдар» у соцмережах.

Підрозділи «Айдару» спільно зі 33 окремим штурмовим полком підняли у населеному пункті український прапор.

«Цей успіх — результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок — це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати», — наголосили бійці.

Малі Щербаки розташовані на лінії Кам’янське — Оріхів. Росіяни просунулися до населеного пункту на початку літа. Відтоді село перебувало або в сірій зоні, або під контролем ворога.