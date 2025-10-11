Офіцера поліції Брюсселю підозрюють у шпигунстві на користь Китаю й Росії

Бельгійського офіцера безпеки, якого затримали минулого тижня, звинувачують у шпигунській діяльності.

Про це пише Politico з посиланням на місцеві медіа та власні джерела.

Правоохоронець працював у відділі поліції Брюсселю. На початку жовтня його заарештували, але згодом звільнили з-під варти, наклавши обмеження.

Як повідомило джерело Politico, офіцера звинувачують у шпигунстві на користь Китаю. Він також перебуває під слідством щодо того, чи шпигував він додатково на користь Росії.

Медіа пишуть, що правоохоронця залучили до збору інформації через його доступ до міжнародної дипломатичної спільноти в Брюсселі. Поліцейський департамент міста Брюссель контролює, зокрема, райони навколо установ Євросоюзу в столиці Бельгії.

Речника місцевої поліцейської служби, зона відповідальності якої охоплює місто Брюссель та муніципалітет Іксель, підтвердив, що наразі триває внутрішнє розслідування. Деталей він не надав.

Федеральна прокуратура та федеральні поліцейські служби також відмовилися від коментарів.

Арешт відбувається на тлі зростаючого тиску на бельгійські служби безпеки. У лютому бельгійське видання Le Soir повідомило, що китайські хакери проникли в системи державної безпеки між 2021 і 2023 роками — це вважається найбільшим витоком даних в історії служби.