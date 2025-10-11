У США засудили ексвійськового, який розповів секретні дані про війну в Україні на сайті знайомств

У США відставного офіцера Девіда Слейтера засудили до 70 місяців позбавлення волі. Він працював на цивільній службі у Військово-повітряних силах і передавав секретну інформацію про російсько-українську війну на сайті знайомств.

Про це пише ABC News.

Після відставки у званні підполковника у 2020 році Слейтер мав допуск до секретної інформації на роботі у Стратегічному командуванні США на авіабазі Оффатт у Небрасці. Прокурори заявили, що в рамках посади, яку він обіймав з серпня 2021 року приблизно до квітня 2022-го, Слейтер відвідував брифінги про російсько-українську війну, що були засекречені як цілком таємні. Його заарештували в березні 2024 року.

У липні 64-річний чоловік визнав себе винним за звинуваченням у змові з метою розголошення інформації щодо національної оборони. В обмін на визнання з нього зняли два інші пункти звинувачення.

У своїй угоді про визнання вини Слейтер визнав, що він змовився передати секретну інформацію, яку він дізнався на цих брифінгах, через сайт знайомств неназваному співучаснику, який стверджував, що є жінкою з України. Згідно з угодою про визнання вини, інформація, класифікована як секретна, стосувалася військових цілей та російських військових можливостей.

Згідно з початковим обвинуваченням, співучасниця змови регулярно просила Слейтера надати секретну інформацію. В одному повідомленні вона називала його «мій таємний інформатор, коханий!», інше вона завершила словами: «Ти мій секретний агент. З любов’ю». У третьому написала: «Дейве, я сподіваюся, що завтра НАТО підготує дуже приємний «сюрприз» для Путіна! Розповіси мені?»

Невідомо, чи була ця людина з України, РФ чи іншої країни. Також не називають платформу, де велися ці розмови.

Окрім позбавлення волі, чоловіка оштрафували на $25 тисяч і зобовʼязали після звільнення з вʼязниці рік перебувати під наглядом органів правопорядку.