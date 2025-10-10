РФ атакувала Україну понад 400 дронами та більш ніж 30 ракетами. Як спрацювала ППО

РФ у ніч проти 10 жовтня, в третю річницю першої масованої атаки на українську енергетику, знову била по енергетичній інфраструктурі. Російська армія запустила по Україні 32 ракети та 465 БпЛА різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни використави для атаки таку зброю:

465 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

14 балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;

12 крилатих ракет «Іскандер-К»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Повітряні сили звітують, що українська ППО знешкодила 420 повітряних цілей із 497, а саме:

405 ворожих БпЛА;

одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал»;

4 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23;

9 крилатих ракет «Іскандер-К»;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Ще 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей — їх локаційно втратили. Проте 13 ракет і 60 ударних БпЛА влучили у 19 місцях.

Наслідки атаки

Під ударом опинилися обʼєкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині. Діють аварійні відключення.

Загалом у країні відомо про понад 20 постраждалих. У ніч проти 10 жовтня під ударом опинився й Київ. Через обстріл у столиці постраждали 12 людей, вісьмох із них госпіталізували. Унаслідок ударів по критичній інфраструктурі без енергопостачання залишився лівий берег. Є проблеми з водопостачанням.

У Запоріжжі через обстріл загинув 7-річний хлопчик. Ще четверо людей дістали поранень. Росіяни пошкодили газову інфраструктуру в місті.