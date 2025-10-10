«Лампи гаснуть по всій Європі». Світові медіа про російсько-українську війну 9 жовтня

«Лампи гаснуть по всій Європі…» — цими словами, що належать колишньому британському міністру закордонних справ Едварду Грею, починає свою статтю оглядач CNN Стівен Колінсон, порівнюючи нинішню атмосферу в Європі з передоднем Першої світової війни. Після десятиліть миру континент опинився у «сірій зоні» — стані, коли «він не у війні, але вже й не в мирі», як висловився канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Автор пише, що серія фіксацій російських дронів у повітряному просторі Польщі, Данії, Норвегії, Естонії та інші інциденти — від кібератак до морських диверсій — оголили вразливість НАТО після років стратегічної сплячки.

Президентка консалтингової компанії Red Six Solutions, яка надає схвалену урядом США технічну експертизу щодо боротьби з дронами, Кірстен Фонтенроуз зауважує, що Москва цілеспрямовано випробовує межі терпіння Заходу. Головна мета Росії — розколоти єдність Європи, посіяти тривогу серед західних електоратів і змусити Захід відвернутися від України. Європейські лідери намагаються відповісти — створюють «стіну дронів», підвищують оборонні бюджети й навіть залучають українських військових для навчання союзників. Але політична нестабільність у Франції, Британії та Німеччині ускладнює реальне переозброєння. Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон застеріг, що Європа не готова до нової форми війни. І якщо «лампи справді згаснуть знову», винними будуть не лише ті, хто напав, а й ті, хто не хотів бачити загрози.

Водночас США, втягнуті у власні політичні бурі (як-от убивство Чарлі Кірка, розгортання Трампом військ Нацгвардії в американських містах і припинення роботи уряду) майже не помічають, що Європа фактично живе в умовах латентної війни, пише автор. Дональд Трамп поводиться радше як коментатор, ніж як лідер Заходу, лишаючи союзників у невизначеності щодо того, чи може НАТО й далі покладатися на Вашингтон.

Війна в Україні обернулася для Кремля стратегічною поразкою за межами фронту — вона поступово руйнує вплив Росії на колишні радянські республіки в Центральній Азії та на Кавказі, пише Bloomberg. Ці країни, ще донедавна в орбіті Москви, стрімко переорієнтовуються на інші центри сили: Китай, ЄС, Туреччину та держави Перської затоки. Головний мотив цього — страх перед тим, що Росія може застосувати силу проти них так само, як проти України.

Водночас Bloomberg зауважує, що Москва ще не втратила контролю повністю. Військові бази, економічна залежність та мільйони мігрантів, які працюють у Росії, надсилають грошові перекази додому, які сприяють розвитку місцевої економіки. Казахстан, Киргизстан і Вірменія є членами єдиної митної зони під керівництвом Росії. Таджикистан приєднується до цих країн в оборонному союзі з Москвою, і казахи є єдиними серед цієї групи, які не мають російської військової бази. Видання пише, що вікно можливостей для регіонів віддалитися від Москви може зачинитися після завершення війни в Україні, тому вони намагаються зробити це вже зараз.

Читайте також матеріал France 24 про те, як 21-річний українець Данило Явгусишин став професійним сумоїстом у Японії й стрімко підкорює цей традиційний спорт. Він приїхав до Японії у 2022 році, швидко вивчив мову, отримав ім’я Аонішікі та вже за рік піднявся до верхніх дивізіонів, двічі перемігши грандмайстра. Тепер він мріє стати першим європейцем, який здобуде найвищий титул у сумо, зізнаючись, що дуже сумує за рідною країною.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.