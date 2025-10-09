Тейлор Свіфт побила рекорд Адель, що тримався 10 років

Новий альбом Тейлор Свіфт “The Life of a Showgirl” став найуспішнішим релізом в історії в перший тиждень після виходу. Лише за перші пʼять днів альбом перевищив показник у 3,5 мільйона проданих копій у США.

Про це пише Billboard.

У такий спосіб співачка перевершила рекорд, встановлений Адель з альбомом «25», який у грудні 2015 року розійшовся тиражем 3,482 мільйона копій. Свіфт досягла цього показника всього за п’ять днів, тож очікується, що її результат ще зросте протягом наступних двох.

Водночас рекорд за фактичними продажами (без урахування стримінгу) поки залишається за Адель. Однак і його, імовірно, Свіфт незабаром побʼє.

За даними Billboard, на пʼятий день продажі “The Life of a Showgirl” сягнули 3,2 мільйона фізичних копій, тоді як «25» продалися у кількості 3,378 мільйона за перший тиждень. Для обох виконавиць саме фізичні продажі становлять більшу частину загальних показників.

Високі цифри Свіфт частково пояснюються великою кількістю попередніх замовлень. Водночас співачка підтримує інтерес до альбому, випускаючи нові варіації — CD та цифрові версії з бонусними акустичними треками, зокрема ексклюзивні цифрові видання, доступні лише 24 години через її офіційний вебсайт.

Свіфт також перевершила власний рекорд — її попередній найуспішніший старт був із 2,61 мільйона копій для альбому “The Tortured Poets Department” у 2024 році. Новий реліз перевищив цей показник на 600 тисяч лише за пʼять днів.