Вірменія звільнила грузина, який воював на боці України. Його екстрадиції вимагала Росія

Вірменія звільнила з-під варти громадянина Грузії Георгія Кінояна, який воював на боці України. Його екстрадиції вимагала Росія.

Про рішення повідомив громадський активіст Георгій Тумасян.

«Вірменія відмовилась від екстрадиції до Росії, тому що «це буде загрожувати йому [Кінояну]», — написав активіст.

Медіа «Ехо Кавказу» пише, що цю новину в розмові з журналістами підтвердив брат звільненого — Вако Кіноян.

«Вчора Вірменія ухвалила безпрецедентне рішення та звільнила Георгія прямо з російських лап [...]. Георгія звільнили вчора пізно ввечері. Ми поговоримо з адвокатом і, звичайно, повернемось до Грузії», — сказав він.

25 жовтня 2024 року окупаційний суд у Донецьку заочно засудив Георгія Кінояна до семи років позбавлення волі. Його визнали винним за «участь у найманських бойових діях».

Кіноян брав участь у бойових діях на боці України. За звинуваченням він воював у складі «Грузинського легіону». 3 вересня 2025 року після перетину кордону з Грузії до Вірменії його затримали вірменські правоохоронці.

Активіст Тумасян написав, що очікує такого ж рішення щодо іншого грузина — Вано Сабашвілі. Його вірменські правоохоронці затримали за тими ж звинуваченнями Росії.