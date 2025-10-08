Уряд ухвалив перелік критеріїв для держав, з якими введуть множинне громадянство. Що це за критерії

У середу, 8 жовтня, уряд України ухвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджене множинне громадянство.

Про це повідомило МЗС України.

Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників. Серед ухвалених критеріїв для країн:

членство у «Великій сімці»;

членство в ЄС;

застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Перелік конкретних іноземних держав визначать окремо.

Множинне громадянство в Україні

Закон про множинне громадянство Рада остаточно ухвалила в червні 2025 року. Президент Володимир Зеленський підписав його в липні.

Документ передбачає, що тепер українці зможуть офіційно мати громадянство іншої країни, не втрачаючи українського, якщо ця інша країна входить до спеціального переліку, який затвердить Кабінет міністрів.

Законопроєкт забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Російський паспорт — це підстава для втрати українського за винятками випадків примусу чи автоматичної видачі.

Ось що зміниться для іноземців:

люди з українським походженням зможуть швидше отримати громадянство України — за спрощеною процедурою;

вводиться новий порядок отримання українського громадянства для тих, хто не має українських коренів;

іноземці зможуть стати громадянами України, не відмовляючись від свого нинішнього громадянства (виняток — якщо це громадянство країни-агресора);

спрощується отримання громадянства для тих іноземців, які проходять військову службу в Україні;

Україна надаватиме громадянство людям, які зазнають політичного переслідування у себе вдома.

Працюватиме чітке правило: якщо людина має інший паспорт, але є громадянином України, то в межах України її визнають тільки як українського громадянина.