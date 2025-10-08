Уряд ухвалив перелік критеріїв для держав, з якими введуть множинне громадянство. Що це за критерії

У середу, 8 жовтня, уряд України ухвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджене множинне громадянство.
Про це повідомило МЗС України.
Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників. Серед ухвалених критеріїв для країн:
- членство у «Великій сімці»;
- членство в ЄС;
- застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;
- підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
- позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
- наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;
- рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
- фінансова підтримка України;
- інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.
Перелік конкретних іноземних держав визначать окремо.
Множинне громадянство в Україні
Закон про множинне громадянство Рада остаточно ухвалила в червні 2025 року. Президент Володимир Зеленський підписав його в липні.
Документ передбачає, що тепер українці зможуть офіційно мати громадянство іншої країни, не втрачаючи українського, якщо ця інша країна входить до спеціального переліку, який затвердить Кабінет міністрів.
Законопроєкт забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Російський паспорт — це підстава для втрати українського за винятками випадків примусу чи автоматичної видачі.
Ось що зміниться для іноземців:
- люди з українським походженням зможуть швидше отримати громадянство України — за спрощеною процедурою;
- вводиться новий порядок отримання українського громадянства для тих, хто не має українських коренів;
- іноземці зможуть стати громадянами України, не відмовляючись від свого нинішнього громадянства (виняток — якщо це громадянство країни-агресора);
- спрощується отримання громадянства для тих іноземців, які проходять військову службу в Україні;
- Україна надаватиме громадянство людям, які зазнають політичного переслідування у себе вдома.
Працюватиме чітке правило: якщо людина має інший паспорт, але є громадянином України, то в межах України її визнають тільки як українського громадянина.