Уряд ухвалив перелік критеріїв для держав, з якими введуть множинне громадянство. Що це за критерії

Ольга Березюк
У середу, 8 жовтня, уряд України ухвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджене множинне громадянство.

Про це повідомило МЗС України.

Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників. Серед ухвалених критеріїв для країн:

  • членство у «Великій сімці»;
  • членство в ЄС;
  • застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;
  • підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
  • позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
  • наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;
  • рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
  • фінансова підтримка України;
  • інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Перелік конкретних іноземних держав визначать окремо.

Множинне громадянство в Україні

Закон про множинне громадянство Рада остаточно ухвалила в червні 2025 року. Президент Володимир Зеленський підписав його в липні.

Документ передбачає, що тепер українці зможуть офіційно мати громадянство іншої країни, не втрачаючи українського, якщо ця інша країна входить до спеціального переліку, який затвердить Кабінет міністрів.

Законопроєкт забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Російський паспорт — це підстава для втрати українського за винятками випадків примусу чи автоматичної видачі.

Ось що зміниться для іноземців:

  • люди з українським походженням зможуть швидше отримати громадянство України — за спрощеною процедурою;
  • вводиться новий порядок отримання українського громадянства для тих, хто не має українських коренів;
  • іноземці зможуть стати громадянами України, не відмовляючись від свого нинішнього громадянства (виняток — якщо це громадянство країни-агресора);
  • спрощується отримання громадянства для тих іноземців, які проходять військову службу в Україні;
  • Україна надаватиме громадянство людям, які зазнають політичного переслідування у себе вдома.

Працюватиме чітке правило: якщо людина має інший паспорт, але є громадянином України, то в межах України її визнають тільки як українського громадянина.