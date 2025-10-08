Поліція намагалась провести обшуки в Почаївській лаврі. Слідчі дії переросли в сутички

На території Почаївської лаври УПЦ МП, що на Тернопільщині, 8 жовтня поліцейські намагалися провести слідчі дії.

Про це розповів директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин у Facebook.

У коментарі для «Суспільного» він зазначив, що йому зателефонував слідчий і попередив, що на території лаври мають відбутися слідчі дії. Під час них, мовляв, мав бути представник балансоутримувача, тож Ільчишин поїхав туди.

За його словами, слідчі дії проводили в господарській частині келій, яка не належить до пам’яток. Він додав, що «все начебто було узгоджено», але представники лаври не з’явились, хоча вони попередньо були і дійшли згоди зі слідчим.

Причину слідчих дій Ільчишин не знає. Відомо лише, що правоохоронці намагалися знайти якісь документи щодо Всіхсвятської церкви.

Коли ж правоохоронці застосували техніку, щоб потрапити через ворота, почалися сутички. Ільчишин каже, що місце прибули хлопці-підлітки, одягнуті у підрясники, а також жінки. Через заворушення слідчі дії перенесли.

«Спроби слідчих мирно і в присутності адвокатів провести слідчі дії на території Почаївської Свято-Успенської Лаври закінчились провокацією зі сторони релігійної організації. Під чітким кураторством представників братії Лаври на місце слідчої дії були запущені неповнолітні, які були вкрай агресивними та розпускали руки як до слідчих, так і до поліції», — написав він.

Раніше цього ж дня слідчі провели обшуки у Всіхсвятській церкві, яка належить Свято-Успенській Почаївській Лаврі. « поліції «Суспільному» повідомили, що обшуки повʼязані з розслідування за статтею про шахарйство.