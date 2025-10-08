Кріштіану Роналду став першим в історії футбольним мільярдером

Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером. Все завдяки рекордному контракту з саудівським клубом «Аль-Наср».

Про це пише Bloomberg.

У червні 2025 року 40-річний португальський форвард продовжив угоду із саудівським клубом до червня 2027 року.

Сума контракту перевищує $400 млн, а завдяки особливостям податкового законодавства Саудівської Аравії Роналду отримує значну суму без оподаткування. Контракт передбачає також бонуси, частку в клубі та доступ до приватного літака.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Роналду становлять $1,4 млрд, що робить його першим футболістом із таким капіталом.

Для порівняння, інший знаковий футболіст Ліонель Мессі за свою карʼєру заробив близько $600 млн (без оподаткування), включно з $20 мільйонами гарантованої річної зарплати з 2023 року. Також відомо, що він має угоду про розподіл прибутків із компанією Apple.

Гарантована зарплата Мессі за останні два сезони становить лише близько однієї десятої доходів Роналду за той самий період.

Статки Роналду вирізняються серед небагатьох спортсменів-мільярдерів тим, що переважна більшість його багатства походить із зарплати.

Для порівняння, основним джерелом статків ($1,3 млрд) легенди тенісу Роджера Федерера є частка в компанії спортивного одягу On Holdings AG. А популярний баскетболіст Майкл Джордан заробив менше $100 мільйонів за кар’єру, причому більшу частину свого багатства отримав завдяки багаторічним рекламним контрактам із Nike та частці в клубі НБА «Шарлот Горнетс».