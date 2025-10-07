Суд в Естонії засудив військового, який шпигував на користь Росії

Естонського військовослужбовця Івана Дмитрієва визнали винним у шпигунстві на користь російської спецслужби та засудили до майже пʼяти років за ґратами.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

За даними слідства, член естонської добровольчої оборонної організації «Кайтселійт» протягом двох місяців — з березня по травень 2025 року — співпрацював з офіцером ФСБ Олександром Бобковим і передавав йому інформацію.

Крім того, російську спецслужбу цікавила інформація про членів «Кайтселійта» та політичну ситуацію в місті Нарва та військовослужбовців, які перебували там.

Державний прокурор розповів, що Іван Дмитрієв був активним членом «Кайтселійта». Зокрема, він був оператором дронів.

За словами прокурора, подальша діяльність Дмитрієва могла завдати значної шкоди безпеці Естонії.

Естонська служба безпеки затримала Дмитрієва, коли він після участі в навчаннях Збройних сил планував поїхати до Росії на зустріч з керівником агентів.

Тепер його засудили до 4 років та 11 місяців увʼязнення. Суд також зобовʼязав Дмитрієва сплатити на користь Естонії штраф у розмірі €2 215.