Bloomberg: ЄС готує санкції проти фірм, які надали фальшиві прапори суднам з тіньового флоту РФ

Європейський Союз запропонував запровадити обмеження проти трьох організацій, які надали фальшиві прапори підсанкційним нафтовим танкерам тіньового флоту Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на відповідні документи.

Зазначається, що ці фірми надали реєстрацію під фальшивими прапорами Аруби, Кюрасао та Сен-Мартену щонайменше восьми суднам, які потрапили під санкції.

Натомість жодна з трьох територій не фігурує в так званому Паризькому реєстрі офіційних прапорів — це означає, що вони фактично не надають таких послуг.

У травні Нідерланди попередили Міжнародну морську організацію, що компанії надають «шахрайські сертифікати» від імені Сен-Мартену.

Bloomberg наголошує, що запропоновані обмеження є частиною 19-го пакету санкцій ЄС, який зараз обговорюють держави-члени блоку.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучасний комерційний флот» («Сучкомфлот»).

За підрахунками Politico, тіньовий флот РФ налічує 1 300 суден. ЄС увів санкції проти 444 таких суден, Велика Британія — проти 450.

Ці судна забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У 18-му пакеті санкцій ЄС, який ухвалили 18 липня цього року, блок знизив ціни на російську нафту до $45 за барель. До рішення також приєдналась Велика Британія.