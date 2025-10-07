Джерела «Бабеля»: У РФ локомотив та вагони поїзда з військовим вантажем зійшли з рейок. Усе через підрив колії

Зранку 7 жовтня у російській Ленінградській області на залізничному перегоні Строганово — Мшинська невідомі партизани підірвали колію. Через це локомотив та вагони поїзда з військовим вантажем зійшли з рейок.
Про це повідомляють джерела «Бабеля» у розвідці.
Як повідомили в російській залізниці, рух поїздів сполученням Санкт-Петербург — Псков на перегоні зупинили через «технічні причини», вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками часу на кілька годин.
За даними відкритих джерел відомо, що на місці інциденту працюють спеціальні служби, розчищають залізничні шляхи від перекинутих вагонів потяга.
Зараз фото та відео з місця інциденту немає, бо на ділянці аварії повністю вимкнули інтернет, там працюють правоохоронні органи.
- 14 вересня у Ленінградській області з рейок зійшли відразу 2 вантажних потяги, зокрема, один із нафтопродуктами.