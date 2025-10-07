Новини

Джерела «Бабеля»: У РФ локомотив та вагони поїзда з військовим вантажем зійшли з рейок. Усе через підрив колії

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Зранку 7 жовтня у російській Ленінградській області на залізничному перегоні Строганово — Мшинська невідомі партизани підірвали колію. Через це локомотив та вагони поїзда з військовим вантажем зійшли з рейок.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» у розвідці.

Як повідомили в російській залізниці, рух поїздів сполученням Санкт-Петербург — Псков на перегоні зупинили через «технічні причини», вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками часу на кілька годин.

За даними відкритих джерел відомо, що на місці інциденту працюють спеціальні служби, розчищають залізничні шляхи від перекинутих вагонів потяга.

Зараз фото та відео з місця інциденту немає, бо на ділянці аварії повністю вимкнули інтернет, там працюють правоохоронні органи.

  • 14 вересня у Ленінградській області з рейок зійшли відразу 2 вантажних потяги, зокрема, один із нафтопродуктами.