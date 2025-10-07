Естонія передасть Україні понад 150 бойових роботів THeMIS, якими евакуюють поранених з поля бою

Естонська компанія Milrem Robotics у партнерстві з Нідерландами передасть Україні понад 150 наземних роботизованих комплексів THeMIS.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Значну частину машин зберуть спільно з нідерландською компанією VDL Defentec на спеціальній лінії кінцевого складання на заводі в Борні. Саме там 6 жовтня відбулося офіційне підписання угоди за участі міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

Компанія також проведе навчання українських операторів та персоналу для ефективного використання роботів у бойових умовах.

Нові платформи доповнять 15 бойових комплексів, що з 2022 року вже використовуються на фронті.

THeMIS — це безпілотна транспортна платформа, призначена для підтримки піхоти на передовій, розвідки, бойових завдань та евакуації поранених з поля бою. THeMIS здатна стріляти звичайними кулеметними або ракетними боєприпасами.

Такі машини здатні розвинути швидкість до 20 км/год і нести на собі до 750 кг. Ціна платформи починається від €300 тисяч. Її вже застосовують військові 19 країн світу.