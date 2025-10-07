Українські військові взяли в полон громадянина Індії, якого росіяни вперше відправили на штурм

Бійці 63 окремої механізованої бригади (63 ОМБр) ЗСУ взяли в полон громадянина Індії, коли його вперше відправили на штурм.

Маджоті Сахід Мохамед, якому зараз 22 роки, розповів, що спершу приїхав у Росію навчатися в університеті, потім потрапив до вʼязниці на 7 років за наркотики. Каже, що не хотів сидіти в тюрмі, тому підписав контракт з російською армією і звідти хотів втекти.

Йому обіцяли, що за контрактом він відслужить один рік і після цього буде вільним. Щодо оплати конкретики не було — казали про суми від 100 тисяч до 1,5 мільйона рублів. Зрештою Маджоті не заплатили нічого.

Він розповів, що у вересні він 16 днів провів на полігоні — там його навчили тримати автомат і стріляти з нього та кидати гранати.

Вже 1 жовня Маджоті відправили в штурм. Він пройшов приблизно 3,5 кілометра і мав викопати бліндаж, але треба було тікати. Тоді він сказав командиру, що втомився, у нього болять ноги і серце, через це виник конфлікт. Російський командир сказав іншим солдатам забрати в Маджоті рацію і відпустити.

Після цього індієць пройшов 2—3 кілометри та натрапив на український бліндаж, одразу відклав автомат і здався в полон, бо «не хоче воювати та потребує допомоги».

Зараз Маджоті каже, що не хоче повертатися в Росію, бо «там немає ніякої правди», він краще сидітиме в тюрмі в Україні. Він хоче, щоб його повернули в Індію, «якщо можна».

Іноземці у складі російської армії

В українському полоні, окрім росіян, перебувають ще понад 100 громадян з 32 країн. Найбільше полонених іноземців — з Центральної Азії.

З кожним роком кількість таких полонених зростає. У Координаційному штабі пояснюють, що більше іноземців стали підписувати контракти з російською армією, тому вони частіше потрапляють і в полон. Станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6 162 іноземці без російського громадянства, тоді як за увесь 2024 рік таких було 6 011.

За статистикою Координаційного штабу, у липні цього року частка іноземців (крім росіян) серед усіх полонених сягнула 49%. Для порівняння: за весь минулий рік таких було 42%, у 2023 році — 9%, а у 2022-му — 1%.