Сенат США впʼяте провалив голосування за відновлення роботи уряду

Сенат США в понеділок, 6 жовтня, вже впʼяте не зміг проголосувати за законопроєкт про тимчасове фінансування, який би міг відновити роботу уряду. Через це шатдаун у країні триває вже шосту добу.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Голосування завершилося з розподілом голосів 45 проти 50, а для підтримки законопроєкту потрібно було 60.

Трамп звинуватив у закритті американського уряду демократів.

«Демократи закрили уряд Сполучених Штатів саме в розпал одного з найуспішніших економічних періодів, включно з рекордним фондовим ринком, який наша країна коли-небудь мала», — написав він.

За словами Трампа, це вплинуло на безліч програм і послуг.

«Я радий співпрацювати з демократами над їхньою провальною політикою в галузі охорони здоровʼя або будь-чим іншим, але спочатку вони повинні дозволити нашому уряду відновити роботу. Насправді вони повинні відкрити наш уряд ще сьогодні ввечері», — обурився він.

Водночас The Guardian повідомляє, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер відкинув твердження Трампа про двопартійні переговори щодо закриття уряду.

«Заява Трампа не відповідає дійсності, але якщо він нарешті готовий співпрацювати з демократами, ми сядемо за стіл переговорів», — заявив Шумер.

За його словами, протягом кількох місяців демократи закликали Трампа і республіканців у Конгресі сісти за стіл переговорів і співпрацювати, щоб забезпечити американському народу нижчі витрати та кращу медичну допомогу.