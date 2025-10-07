Росія запустила по Україні два «Іскандери» та понад 150 дронів. Скільки вдалось збити

У ніч проти 7 жовтня армія Росії атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 та 152 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00, ППО знешкодила 88 ворожих БпЛА на півночі та сході країни.

У ПС повідомили про влучання двох ракет та 52 дронів у 10 місцях. Ще у двох впали уламки.

Станом на 09:00 атака триває, у повітряному просторі кілька ворожих БпЛА.

У ніч проти 7 жовтня армія Росії атакувала низку українських регіонів, зокрема Харків, Херсон, Полтавщину. Під ранок вибухи пролунали й в Сумах.

По Харкову росіяни вдарили дронами щонайменше 25 разів, є руйнування і пожежа на підприємстві. На Полтавщині постраждало залізничне депо та енергетичний обʼєкт. Без світла залишилися 28 юридичних та 1 070 побутових споживачів.

Херсон атакували вночі та вранці: загинули дві людини, четверо постраждали. У Сумах через ранкову атаку частина міста залишилась без світла.