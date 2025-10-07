Чи почалася вже передвиборча кампанія в Україні — питання відкрите. Світові медіа про війну 6 жовтня

Попри нещодавню заяву президента Володимира Зеленського, що він «готовий не йти на другий термін, бо це не його мета», українці не сприйняли ці слова всерйоз, а в політичних опонентів це викликало зневагу й недовіру, пише Politico. Віцепрем’єрка часів президентства Петра Порошенка Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що дії Зеленського свідчать про протилежне: він таки готується до виборів. Депутати «Слуги народу», які нещодавно зустрічалися з президентом, також не відчули, що він планує піти з політики. Вони сказали виданню, що, навпаки, Зеленський виглядав упевненим у своїх шансах на переобрання та різко критикував опонентів, журналістів і громадські організації за «недостатньо позитивне» висвітлення України на Заході.

Після літньої спроби Офісу президента обмежити незалежність антикорупційних органів політична боротьба в Україні знову активізувалася, зазначає видання. Під тиском суспільства та партнерів від цієї ініціативи відмовилися, але критики стверджують, що тепер іде приховане переслідування через СБУ та «використання для атак законодавства». Колишні урядовці на умовах анонімності кажуть журналістам, що президентські радники використовують кримінальні справи як інструмент шантажу політичних суперників: «Скажеш щось проти нас — отримаєш обвинувачення чи санкції».

Частина джерел Politico вважає, що кримінальні справи СБУ проти кількох колишніх генералів можуть бути пов’язані зі страхом Банкової перед можливим політичним суперником — колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Британське видання The Times розповідає про 425-й окремий штурмовий полк «Скала», який застосовує тактику мотоштурмів. Видання зазначає, що жорсткий стиль «Скали» спричинив суперечки: їх хвалять за успіхи в найскладніших штурмових операціях України, але критикують за значні втрати. Втім, командири «Скали» кажуть, що занепокоєння через втрати перебільшені, а самі вони виправдані результатами підрозділу. «Батьки наших бойових братів можуть вважати нас винними, але я не вірю, що хтось у нашому підрозділі несе провину за смерть окремого воїна», — сказав заступник командира з позивним «Немо».

Тактика мотоударів, запозичена в російських наступах із великими втратами, теж суперечлива. Але «Немо» вважає, що вони покращили московські методи: «Мотоциклетну роту неможливо використовувати як ресурс для будь-якого завдання, як роблять росіяни — це нісенітниця. Але вночі з пончо, що захищає від тепловізора, розкидуєш шість мотоциклів різними маршрутами — 12 людей стрибають на позицію, де можуть зійти, прикритися, а тоді починати штурмові дії — це ефективно».

Читайте також матеріал німецького видання Der Spiegel про пожежника Олександра Лебедя, який у червні цього року через російську атаку в Прилуках втратив дружину, старшу доньку та однорічного онука. Ворожий дрон із термобаричним снарядом спричинив вибух із температурою понад 1 200 градусів, що повністю знищив їхній дім і не залишив родині жодних шансів вижити. Олександр розповів виданню, що в ту ніч зі своїми колегами він був на зміні в пожежній частині на околиці міста. Він прибув ліквідовувати наслідки влучання у свій будинок, але «було вже запізно».

