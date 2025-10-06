Молдова приєдналася до Єдиної зони платежів у євро

Молдова з 6 жовтня стала повноцінним учасником єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Про це повідомила пресслужба Національного банку Молдови.

Статус учасника SEPA отримали вже вісім молдовських комерційних банків.

Єдина зона платежів у євро — це ініціатива Європейського Союзу щодо інтеграції платежів для спрощення банківських переказів, деномінованих у євро.

Зараз вона налічує 41 члена: 27 держав-членів Європейського Союзу, чотири держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія), Велику Британію, пʼять країн-кандидатів на вступ до ЄС і чотири мікродержави, які мають валютні угоди з ЄС (Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан).

Як пояснили в Нацбанку Молдови, якщо раніше міжнародний переказ міг коштувати від €20 до €200, то тепер він оброблятиметься за тими ж стандартами й тарифами, що й у Європейському Союзі — лише за кілька євро або навіть безкоштовно.

Завдяки інтеграції країни в SEPA молдовські експортери зможуть заощадити близько €20 млн на рік.