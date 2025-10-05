Премія Global Teacher Prize Ukraine назвала переможців — хто став найкращим вчителем року

Напередодні Дня вчителя в Україні відбулося щорічне вручення національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Переможцем у ній цьогоріч став учитель біології та екології Наукового ліцею «Обдарованість» з Харкова Руслан Шаламов.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська та організатор премії — громадська спілка «Освіторія».

Вчитель отримав мільйон гривень на втілення власної освітньої мрії.

Як розповідають організатори премії, колись Руслан Шаламов мріяв стати біохіміком‑дослідником і серйозно не розглядав педагогіку. У 1994 році його друг‑директор попросив провести один урок, і за два місяці Шаламов зрозумів, що тут його покликання.

Почесні нагороди отримали також його колеги в номінаціях «Дошкілля», «Вчитель математики», «Вчитель хімії», «Вибір серцем», «Вчитель інформатики» та «Вчитель-інноватор». Крім того, спеціальні відзнаки дісталися освітянам від Uklon та KSE Foundation.

Зокрема, у номінації «Вибір українців» перемогу здобув Юрій Пахомов, учитель хімії з Івано-Франківська. Його вже вдруге поспіль обирала вся країна серед десяти фіналістів на платформі «Дія.Освіта». Цьогоріч за народного вчителя віддали 2 263 голоси.

Юрій Пахомов отримав у нагороду освітню подорож.

Переможці в інших номінаціях:

«Дошкілля» — вихователька з Івано-Франківська Христина Микуляк;

«Вчитель математики» — учителька алгебри, геометрії та інформатики з Івано-Франківщини Леся Максимко;

«Вчитель хімії» — Євгеній Атамасенко з Київщини;

«Вибір серцем» — учитель географії з Харківщини Максим Романов;

«Вчитель інформатики» — учителька інформатики та англійської мови з Тернополя Наталія Перехрист;

«Вчитель-інноватор» — учитель інформатики з Полтавщини Володимир Бабенко;

«Інклюзивність» — учителька української жестової мови, основ правознавства, історії України та всесвітньої історії з Кривого Рогу Ольга Біланова.

Цьогоріч організатори премії отримали рекордну кількість анкет — близько 3 000.

Global Teacher Prize Ukraine — це національна премія для вчителів, започаткована у 2017 році в Україні. Щороку її проводять з нагоди Дня працівників освіти. Премія покликана відзначати не лише досягнення вчителя у роботі з учнями, а і його суспільний внесок.