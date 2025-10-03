Україна пропонує допомогти США стати головним постачальником нафти до Європи замість Росії. Світові медіа про війну 3 жовтня

Про те, що Київ може допомогти Америці витіснити Росію з ринку нафти для європейських країн, пише The New York Post. Міністерка енергетики України Світлана Гринчук пояснила журналістам, що українськими підземними трубопроводами можна транспортувати нафту, видобуту в Україні за спільною американсько-українською угодою або імпортовану зі США. За її словами, українська інфраструктура та газові сховища — одні з найефективніших у Європі.

Радник президента України Андрій Єрмак запропонував цю ідею послу США в ООН Майку Волтцу під час Генасамблеї ООН. Утім, український план поки перебуває на ранній стадії та наразі невідомо, який інтерес мають США до такої домовленості, підкреслює видання. Гринчук зазначила, що США та Україна, крім імпорту американських енергоресурсів для продажу в Європі, також можуть використати спільну угоду про корисні копалини для продажу виробленої в Україні енергії європейським партнерам.

«Вона говорить мовою Трампа: знайомтеся з українською премʼєр-міністеркою», — під таким заголовком вийшов матеріал The New York Times про Юлію Свириденко. У ньому йдеться про те, що нова премʼєрка України демонструє бізнесорієнтований підхід, прагнучи переконати адміністрацію Трампа, що співпраця з Україною може бути вигідною навіть під час війни.

Західні дипломати та українські законодавці вважають, що призначення Юлії Свириденко свідчить про концентрацію влади в оточенні Зеленського, під контролем якого перебувають ключові рішення, а парламент і опозиція мають обмежений вплив. Премʼєрка мусить балансувати між лояльністю до президента і вимогами західних партнерів щодо боротьби з корупцією, особливо після спроб Володимира Зеленського обмежити права антикорупційних органів, що викликали масові протести.

Видання розповідає, що президент України визначив для Свириденко три пріоритети: зміцнити економіку, розширити соціальні програми та наростити виробництво зброї. Усе це значною мірою залежить від фінансування європейських союзників. Але, як пише NYT, спроба Зеленського послабити антикорупційні органи змусила новопризначену премʼєрку діяти в екстреному режимі. На зустрічі з дипломатами країн G7 23 липня в Києві Свириденко намагалася зменшити напруженість жартом. За словами кількох учасників закритої зустрічі, вона сказала, що якби знала про бурю, що на неї очікує, залишилася б міністеркою економіки.

Прогрес щодо грошової позики Україні за рахунок російських заморожених активів на саміті ЄС у Копенгагені був мінімальним, розповідає The Washington Post. Лідери погодилися показати Росії, що Європа має «можливості й волю» підтримати Україну, але конкретних рішень не ухвалили. Остаточно вирішувати це питання планують на наступній зустрічі Ради ЄС 23—24 жовтня.

Редакційна колегія The Wall Street Journal підтримує рішення США надавати Україні розвідувальну підтримку для ударів по далеких російських цілях. Та зазначає, що це свідчить про внутрішні дебати в адміністрації Трампа щодо того, як примусити Путіна до мирних переговорів.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще чотирьох матеріалів.